Il Vice Questore Aggiunto Alberto Aurelio Verzera è il nuovo dirigente della Digos di Ravenna. Verzera sostituisce il Primo Dirigente Monica Grazioso, che attualmente dirige la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Udine. Originario di Messina, classe 1979, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Verzera ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia dall’anno 2008 al 2009. Il primo incarico lo ha ricevuto a Biella, dove ha diretto l’Ufficio Immigrazione ed in seguito l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino al 2011. Nel 2012 ha assunto la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma. Trasferito alla Questura di Bologna nell’anno 2015, quale responsabile della Sezione Investigativa della Digos, si è occupato anche di delicati servizi di Ordine Pubblico. Dal 3 dicembre Verzera ha assunto l’incarico di dirigente della Digos della Questura di Ravenna.