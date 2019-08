Il vicequestore Silvia Gentilini si trasferisce a Parma: "Parto con Faenza nel cuore"

Il prossimo 23 agosto Silvia Gentilini, vicequestore della Polizia di Stato di Faenza, sarà trasferita alla Questura di Parma, dove svolgerà il prestigioso incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine. A partire dal 26 agosto la Dirigente verrà sostituita dal Commissario Capo Antonio Demurtas. Per ringraziarla per il lavoro svolto durante questi sette anni, il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha organizzato un incontro durante il quale il vicequestore ha consegnato una lettera al primo cittadino.

"Sono naturalmente molto soddisfatta per il successo professionale ottenuto e, allo stesso modo, consapevole che tale risultato è il frutto di un percorso impegnativo,complesso e articolato trascorso, per quasi un settennato – quale dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Faenza - scrive al sindaco Malpezzi - Desidero innanzi tutto ringraziarti per il supporto e la costante collaborazione/interazione che ha contraddistinto questo mio periodo di dirigenza del Commissariato manfredo, collaborazione che ha incorniciato un’esperienza unica e irripetibile per arricchimento professionale e personale e anche per i significativi risultati ottenuti, sia in termini di attività preventiva che di attività repressiva. Risultati che mi hanno consentito ora di ottenere questo significativo passaggio professionale, che è stato possibile grazie a un dialogo quotidiano e costante tra le istituzioni del territorio e tutti coloro che, a diverso titolo, contribuiscono a creare e implementare il dispositivo di sicurezza del territorio. I miei ringraziamenti si estendono a tutti i faentini, persone oneste e collaborative, che hanno subito colto l’invito da me lanciato nel corso di diversi incontri pubblici organizzati sul territorio, di collaborare con le istituzioni, dimostrando un profondo senso dello Stato e la consapevolezza di sentirsi una parte importante e attiva della sicurezza della loro città. A loro va il mio più grande ringraziamento, insieme alla certezza che, insieme alla vostra splendida ed elegante città d’arte e di cultura, non vi dimenticherò mai. Con Faenza nel cuore inizierò con entusiasmo il mio nuovo percorso professionale a Parma, convinta e consapevole che questi sette anni in terra manfreda mi hanno resa una poliziotta migliore e, soprattutto, una persona migliore. Un carissimo saluto al primo cittadino e a tutti i faentini, una comunità della quale ora - concedetemelo - sento ormai di fare parte".