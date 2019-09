Il vicesindaco all'avvicendamento del comando della Brigata aeromobile Friuli

Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha partecipato in rappresentanza del Comune di Ravenna al passaggio di consegne al comando della Brigata aeromobile Friuli, di stanza a Bologna, alla quale appartiene anche il Poligono di “Foce Reno” a Casal Borsetti. Al Generale di Brigata Salvatore Annigliato è subentrato il Generale di Brigata Stefano Lagorio.

“Nel salutare il Generale di brigata Annigliato facendogli i migliori auguri per i nuovi prestigiosi incarichi che andrà a ricoprire – afferma il vicensindaco – l'ho ringraziato per il proficuo lavoro svolto e la disponibilità collaborativa con le istituzioni locali. Al contempo esprimo al Generale di Brigata Lagorio il benvenuto e i migliori auspici di un proficuo lavoro, rinnovandogli la disponibilità dell'Amministrazione comunale a continuare un rapporto di fattivo confronto e collaborazione, anche per la tutela ambientale del delicato insediamento che il Poligono presidia con la sua apprezzata e preziosa presenza”.