Il video dei ragazzi del servizio civile sul podio del concorso nazionale

I ragazzi del Servizio civile del comune di Cervia hanno partecipato al concorso per la realizzazione di un video da utilizzare per la comunicazione istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 2018, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale.

L’eccellente risultato, che ha visto il video posizionarsi al secondo posto, è frutto delle capacità e dell’estro delle ragazze e dei ragazzi coordinati da Jessica Garetti. L’idea creativa alla base del video vincitore è stata utilizzata per realizzare, d’intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, lo spot per la campagna istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 2018, che sarà prossimamente trasmesso sui canali radio- televisivi Rai, negli spazi di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I prodotti dei primi tre classificati saranno disponibili sul canale Youtube del Dipartimento in concomitanza con il lancio dello spot.