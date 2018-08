Il Virus West Nile colpisce anche nel Ravennate: muore una donna

Il virus West Nile, la cui trasmissione è legata alla presenza del vettore costituito dalla zanzara del genere Culex, colpisce anche nel Ravennate. Una faentina di 84 anni, con una situazione clinica pregressa e compromessa da una grave patologia, è morta domenica scorsa all'ospedale di Faenza. La notizia, riportata nell'edizione di martedì del "Corriere Romagna" e "Il Resto del Carlino", è stata confermata dall'Ausl Romagna. In tutto il territorio sono stati segnalati altri sette casi.

Il virus West Nile può essere trasmesso all’uomo attraverso le punture di zanzare comuni appartenenti al genere Culex, presenti nelle nostre zone, che sono attive e pungono, a differenza della zanzara tigre, durante le ore serali e notturne. L’infezione da virus West Nile nella maggior parte dei casi (oltre l’80%) non provoca alcun sintomo, ma in qualche raro caso può determinare patologie gravi (febbre alta con manifestazioni tipo encefalite o meningite).

Pur senza generare ingiustificati allarmismi, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Ravenna ritiene utile suggerire l’uso di alcune misure precauzionali per prevenire queste malattie. In particolare è importante contrastare la proliferazione di zanzare, effettuando trattamenti larvicidi su pozzetti e caditoie di strade e piazze pubbliche e su fossi e scoli alla periferia dei centri abitati. Oltre a questi interventi, effettuati regolarmente dalle amministrazioni pubbliche, anche i cittadini devono effettuare i trattamenti antilarvali nelle loro proprietà, nel periodo compreso da aprile a ottobre.

E’ inoltre utile cercare di evitare le punture di zanzare e pappataci con i classici accorgimenti: indossare abiti di colore chiaro e non lasciare scoperte parti del corpo; evitare profumi, creme e dopobarba che attraggano facilmente questi insetti; proteggersi con repellenti cutanei sulle parti scoperte del corpo e anche i vestiti; negli ambienti chiusi usare zanzariere per porte e finestre, in alternativa zampironi o apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o piastrine, tenendo sempre aperte le finestre.