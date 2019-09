Scoperto imbrattatore seriale: è ritenuto autore di oltre 200 graffiti

La Polizia Locale di Ravenna - Ufficio Polizia Giudiziaria - ha proceduto all'alba di venerdì mattina, su delega della Procura dei minori di Bologna, alla perquisizione domiciliare nell'abitazione di un giovane, gravemente indiziato di essere l'autore di oltre 200 imbrattamenti ritrovati in varie zone della città. Le indagini hanno consentito di recuperare all'interno della casa numeroso materiale riconducibile agli imbrattamenti - bombolette spray, disegni, pennarelli - tutto posto sotto sequestro.

E' questo solo l'ultimo degli interventi per imbrattamento che hanno impegnato la Polizia locale negli ultimi mesi: nel gennaio scorso due 19enni sono stati indagati per aver tappezzato di scritte le vie di Ravenna e anche i muri del Tribunale. Risalgono invece a marzo le denunce scattate a carico di due minorenni accusati di aver imbrattato alcuni giochi installati presso il giardinetto pubblico di via Sant'Agata, per l'individuazione dei quali fondamentali furono le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in loco.