"Immagina Cervia", l'app che racconta la città con la voce dei suoi abitanti

Domenica è stata presentata in anteprima l’app “Immagina Cervia” grazie alla Passeggiata Patrimoniale “Storie sonore dal passato” promossa dall’associazione Festa e dall’Ecomuseo del Sale e del Mare. Una trentina di persone hanno seguito il percorso all’interno del centro storico guidati da tablet e smartphone.

Immagina Cervia, infatti, individua otto punti del quadrilatero e permette di ascoltare aneddoti e racconti sulla vita cittadina direttamente dai suoi abitanti, mentre foto d’epoca scorrono sullo schermo. La app si avvale di una moderna tecnologia basata sui "beacon", trasmettitori radio a bassa potenza che sfruttano la tecnologia bluetooth per monitorare la presenza di dispositivi mobili e dialogare con essi. Si tratta dunque di uno strumento in grado di coinvolgere in maniera unica e divertente i numerosi turisti presenti a Cervia contribuendo a migliorare e ampliare l’offerta turistica della località. L'app è ancora in via di migliorie, ma tra qualche mese sarà disponibile e scaricabile gratuitamente per tutti.

La realizzazione di Immagina Cervia è resa possibile grazie al progetto “CultuRecovery” di cui il Comune di Cervia è capofila. Finanziato nell’ambito del programma Europeo di Cooperazione Territoriale Europa Centrale 2014-2020, con l’obiettivo di “Migliorare le capacità per l'uso sostenibile dei beni culturali e del patrimonio culturale” attraverso gli Ecomusei, riconosciuti come motore della crescita locale.