Immigrazione, da Ravenna a Roma per visitare la Direzione delle frontiere

Davide Silvestri, in servizio presso la Questura di Ravenna e funzionario ravennate dell’Unione Europea - Missione Eucap in Niger, ha accompagnato una delegazione della Polizia del Niger in visita di lavoro-studio presso la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Frontiere a Roma. La delegazione ha poi proseguito la visita in Sicilia dove ha fatto tappa presso il centro della Task Force europea a Catania e per poi concludere con l’Hot Spot di Pozzallo.

“Insieme a lui – ha dichiarato il parlamentare Alberto Pagani - abbiamo condiviso la rilevanza del Niger come cruciale paese di transito dei migranti. Di recente ho partecipato al vertice di Parigi G5 Sahel con il presidente Fico e l’onorevole Cabras della Commissione Esteri e seguo da tempo questi temi sul versante della difesa. Per questo ritengo che il lavoro svolto dall’Unione Europea nei paesi del Sahel per rafforzare le capacità delle forze di sicurezza locali nel contrasto all’immigrazione irregolare rimanga un tema fondamentale".