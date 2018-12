Imparano la lingua dei segni per comunicare con la compagna: il ministro plaude agli studenti

Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, plaude gli studenti della classe 3A-Afm dell'Istituto tecnico Oriani di Faenza per scelto di imparare la lingua dei segni per poter comunicare e fare amicizia con la loro nuova compagna di classe non udente. "Abbattere il muro che impedisce l'integrazione dei ragazzi con deficit uditivo nelle nostre scuole è un impegno serio che io e il Ministro Lorenzo Fontana abbiamo voluto prendere con la firma del protocollo che prevede la formazione di docenti di sostegno qualificati esperti nella lingua dei segni", afferma Bussetti.

"La scuola non è solo un luogo dove si imparano nozioni ma è il primo contatto tra i nostri ragazzi e la vita in comunità - evidenzia il ministro -. È la loro seconda casa, dove imparano a socializzare con i loro compagni e dove nascono amicizie tanto profonde da accompagnarli per tutta la vita. Quello degli studenti dell'istituto Oriani è davvero uno splendido esempio di amicizia e integrazione, un grande gesto di altruismo e amore che auspico sia da esempio per tutta la nostra comunità scolastica".