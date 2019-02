Impianti solari termici: risparmiare in bolletta rispettando l'ambiente

Confcommercio Ascom Cervia e Federalberghi promuovono un incontro dal titolo “Efficienza energetica finanziata” in programma mercoledì 20 febbraio ALLE 16.30, presso la sala A. Batani di Confcommercio Ascom Cervia in via G. Di Vittorio 26.

Il tema centrale è capire come sia possibile risparmiare sulla voce di bilancio dei costi delle utenze tramite l’installazione di un impianto solare termico (che garantisce acqua calda sanitaria gratis per 20 anni con ottimi risparmi in bolletta, offre importanti benefici fiscali grazie all’ammortamento sull’intera fattura e soprattutto renderà più green ed ecologica la vostra struttura, caratteristica sempre più richiesta dai turisti) e un sistema di dissalazione dell’acqua (la miglior tecnologia per mantenere ridotto il prezzo dell’acqua e per averla sempre disponibile, prelevandola direttamente dal mare o dal pozzo).

Entrambi i sistemi che rispettano l’ambiente e permettono di ridurre i costi delle bollette saranno presentati rispettivamente da Daniele Gambi – Samso Spa che parlerà di “Come rendere energeticamente efficiente una struttura alberghiera” e da Carolina Franceschini – Tobago Srl che tratterà il tema di “Come funziona un impianto di dissalazione”. Confcommercio Ascom Cervia ha stipulato una convenzione con Samso Spa e Tobago Srl e grazie a questo accordo gli Associati interessati all’installazione di un impianto solare termico e/o del sistema di dissalazione dell’acqua potranno usufruire di agevolazioni.