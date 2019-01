Impianti sportivi, la Regione finanzia tre progetti nel ravennate

"Dalla Regione arrivano altri 8,6 milioni di euro per l'impiantistica sportiva, che si aggiungono ai 30 già stanziati e permettono di scorrere la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni con il bando regionale del 2018". A parlare è il consigliere regionale Mirco Bagnari, commentando la maxioperazione di rinnovamento del patrimonio sportivo della Regione Emilia-Romagna. "In provincia di Ravenna vengono finanziati tre progetti: la piastra coperta polivalente di via Togliatti a Bagnacavallo con un contributo di 120mila euro, l’adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del palazzetto dello sport di Cervia con 149mila euro e la realizzazione del campo di calcetto con tappeto erboso di Russi con 53mila euro – spiega Bagnari –. Confermati anche per il 2019 i fondi per il bando a sostegno delle manifestazioni sportive e dei progetti di sensibilizzazione alla pratica motoria e sportiva con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro. Si tratta di straordinarie opportunità per i nostri territori che permettono di incentivare la pratica sportiva oltre che tutelare la salute delle persone. E la cosa importante è che si tratta di risorse ottenute grazie a risparmi di gestione della Regione".