Imprenditori danneggiati per i ritardi dei lavori sulla Felisio: la Lega organizza un presidio

"Ennesima manifestazione di totale disinteresse verso i problemi della cittadinanza e, nello specifico, degli operatori economici faentini". Così il consigliere regionale della Lega Nord, Andrea Liverani, stigmatizza l'assenza del sindaco di Solarolo Fabio Anconelli all'incontro - convocato proprio dal Comune – con gli imprenditori faentini sui disagi connessi al ritardo col quale verrà riaperto il ponte della Felisio, la struttura che collega Solarolo, Lugo e Faenza.

Nello specifico, nell'incontro doveva essere affrontato il tema degli aiuti fiscali agli imprenditori danneggiati dal continuo slittamento della data di riapertura del ponte: "L'assenza del sindaco, a fine mandato, la dice lunga sulla sua vicinanza alle criticità del quotidiano dei solaresi - attacca il consigliere leghista - Ogni giorno di chiusura del ponte è soprattutto un grosso disagio economico per le aziende e le attività di Solarolo: il posticipare l’apertura a metà gennaio è un'ulteriore beffa. Spero vivamente che Comune e Provincia stiano mettendo in campo proposte per aiutare chi ha subìto un disagio economico. Ma il mio timore più grande è l’inverno: le arterie stradali utilizzate a oggi per sopperire alla chiusura del ponte sono strade strette e di certo non ben curate. L’arrivo dell’inverno, con le piogge e il ghiaccio, innalzerà sicuramente il rischio e i pericoli su quelle strade". Il Carroccio ha deciso di passare all'azione: “Stiamo pensando di organizzare un presidio di protesta o una manifestazione a Solarolo insieme ai tanti cittadini che stanno subendo disagi e sono stanchi delle false promesse delle giunte, sia quella comunale che quella provinciale” conclude Liverani.