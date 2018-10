Imprese e disoccupati si incontrano a colazione per uno "speed date" lavorativo

Tornano giovedì 18 ottobre, a Faenza, gli speed date di Randstad, colloqui approfonditi ma informali fra candidati e imprese del territorio a colazione. Dopo cinque minuti di conversazione, il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell'azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione. L'appuntamento è al bar Casa&Caffè Mokador in via Granarolo 141, a partire dalle 9.30, in cui una quindicina di candidati incontreranno sette imprese del territorio.