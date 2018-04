In 1600 nei 30 gruppi di controllo di vicinato: il servizio si estende ad altri Comuni

Attivo a Faenza da circa tre anni e accompagnato dallo slogan "Il miglior antifurto è il tuo vicino", Fa-Tamtam è un sistema di allertamento tra vicini di casa capace di alzare il livello d’attenzione reciproca, scambiandosi rapidamente informazioni. Un'idea che trae ispirazione dal cosiddetto "controllo di vicinato", programma attivato negli Stati Uniti a partire dagli anni '60/70 che prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione: un insieme di piccole attenzioni in modo tale che i molti occhi di chi abita nel quartiere rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altri atti illeciti. Ad oggi Fa Tamtam può contare a Faenza su 30 gruppi per un totale di oltre 1600 aderenti, tra cui l'ultimo, attivato in questi giorni, che fa riferimento al borgo di Santa Lucia.

Il successo del progetto ha convinto Giunta e Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina a immaginare di poter estendere il sistema a tutti i comuni. Allo scopo di presentare il sistema alla cittadinanza sono stati perciò organizzati una serie di appuntamenti che prenderanno il via mercoledì 2 maggio nella sala del consiglio comunale di Riolo Terme e il 3 maggio al Centro Sociale "Le scuole" di Borgo Rivola, entrambi alla presenza del sindaco Alfonso Nicolardi e del comandante Paolo Ravaioli. Gli incontri proseguiranno lunedì 7 maggio a Casola Valsenio, giovedì 10 maggio a Castel Bolognese, mercoledì 16 maggio a Brisighella ,infine, mercoledì 23 maggio a Solarolo. L'orario d'inizio per tutti gli incontri è fissato alle ore 20.30.