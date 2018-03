Rockin'1000 fa tappa nel ravennate per il 'Concerto delle 100 chitarre'

Chi non conosce Rockin'1000, l'evento nato a Cesena che ogni anno vede radunarsi mille musicisti e cantanti che lo hanno reso famoso in tutto il mondo? Quest'anno Rockin'1000, che il 21 luglio farà tappa a Firenze, organizza un evento anche nel ravennate in collaborazione con Ravenna Festival.

La chiamata è rivolta a chitarristi e bassisti che abbiano voglia di esibirsi, venerdì 22 giugno, a Palazzo San Giacomo di Russi per 'In a blink of a night - Le cento chitarre elettriche in concerto'. "Nell’ottica di un Festival che è sempre interessato a valorizzare le migliori risorse del proprio territorio, siamo alla ricerca di ottanta chitarristi e venti bassisti che siano interessati al progetto, diventando parte dell’ensemble delle 100 chitarre elettriche - spiegano dal Festival - I partecipanti si esibiranno diretti da Tonino Battista, seguendo la chitarra solista di Luca Nostro sulle musiche di Elliot Cole, Michele Tadini e Glenn Branca". Per i musicisti selezionati sono previsti alcuni benefit, in primis una masterclass gratuita con Cesareo, storico musicista di Elio e le storie tese, nel pomeriggio di mercoledì 20 giugno; oltre a questo i partecipanti riceveranno due biglietti omaggio per il concerto e una t-shirt celebrativa.

Come partecipare e il calendario delle prove

Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo email 100chitarreRF29@gmail.com il proprio curriculum entro sabato 17 marzo. Le candidature verranno sottoposte alla valutazione del curatore del progetto Luca Nostro, del Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Ai candidati si richiede come requisito minimo la capacità di lettura della musica. La partecipazione è volontaria e non sono previsti rimborsi spese. Prove: sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) al Mama’s (via San Mama, 75 – Ravenna); mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 giugno 2018 (orari da definire) al Palazzo Mauro de André (viale Europa, 1 – Ravenna, ingresso artisti su via Trieste 200 di fronte alla Motorizzazione civile). Sound check e concerto: venerdì 22 giugno dalle 17 a Palazzo San Giacomo.