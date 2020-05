In anagrafe senza file d’attesa: in Bassa Romagna parte l’agenda online per la carta d’identità

Un’agenda online per la carta d’identità: le anagrafi dei nove Comuni della Bassa Romagna si sono adeguate alle normative anti-Covid predisponendo un nuovo servizio per i cittadini che necessitano di una nuova carta d’identità. La sperimentazione è partita dal Comune di Bagnacavallo e, vista la sua praticità, è stata adottata da tutti i Comuni dell’Unione.

In poche parole, il cittadino non deve fare altro che connettersi al sito web www.labassaromagna.it, entrare nella sezione “Servizi online” e seguire le istruzioni: si aprirà un pannello con tutte le istruzioni per fare la carta d’identità elettronica (ovvero un promemoria su quali documenti portare con sé, costi, tempistiche, eccetera) e, infine, un’agenda in cui selezionare giorno e orario dell’appuntamento.

Il servizio sarà operativo per tutti i Comuni entro il 30 maggio.

L’accesso non richiede nessuna registrazione e consente al cittadino di recarsi in anagrafe senza dover fare file d’attesa e, quindi, evitando assembramenti. D’altro canto, il nuovo sistema consente agli ufficiali d’anagrafe una pianificazione ottimizzata del lavoro.

Il servizio è garantito anche a chi non ha un computer o non può utilizzare il web: è possibile infatti prenotare il proprio appuntamento anche telefonicamente, chiamando l’anagrafe del proprio Comune.

Si ricorda che tutti gli sportelli comunali in questa fase ricevono solo su appuntamento: è quindi necessario non recarsi in Comune senza prima aver contattato l’operatore di riferimento.

Il progetto, sviluppato dal Settore Innovazione Tecnologica, rientra tra le azioni previste nell’ambito della digitalizzazione dei servizi previsti dall’Agenda digitale locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.