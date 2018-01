In arrivo 50 nuove telecamere 'intelligenti' contro i furti: "Sfruttare meglio quelle già presenti"

"In questa città la realtà supera la peggiore immaginazione: se i ladri sono riusciti a penetrare di notte in un locale situato nel Palazzo Merlato, fare i loro comodi e uscire tranquillamente, scoperti solo al mattino dal personale; se questo è avvenuto nel cuore della città, dove fanno “video-sorveglianza” 60 telecamere del Comune, più tante altre dello Stato e dei privati; se è successo nel centro storico tra il 2 e il 3 gennaio, nella massima allerta e concentrazione delle forze dell’ordine, dopo le scorribande compiute a man bassa tra Natale e Capodanno nella stessa piazza del Popolo e nell’attigua via Cairoli, significa che potrei con maggiore semplicità far entrare un bambino nelle stanze del sindaco a Palazzo chiuso". Sono parole dure quelle pronunciate sulla questione sicurezza dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi: "Facile dirlo ora? Che nessuno a Ravenna sorvegliasse la videosorveglianza pubblica l’ho contestato già due anni fa al sindaco Matteucci il quale, riconoscendo onestamente che le sue telecamere pur “collegate alle centrali di polizia” sono solamente “visionate laddove accada qualcosa”, promise nuove telecamere “intelligenti” capaci di far scattare l’allarme anche solo con rumori o presenze sospetti. Poi se ne andò. Più banalmente proposi di fare come per esempio a Modena, dove i vigili urbani monitorano le telecamere 24 ore da sempre. Dopo i fattacci di fine anno, ho riformulato la richiesta dicendo in sostanza: trovatevi d’accordo tra tutte le forze dell’ordine (nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica siedono tutte), in modo che, mettendo a sistema le videosorveglianze che fanno capo a ciascuna, ci sia un nucleo di agenti della Polizia municipale che le controlli, allertando ad ogni visione sospetta o peggio le pattuglie su strada, ordinariamente statali".

"Il vicesindaco e assessore alla Polizia municipale Eugenio Fusignani ha onestamente riconosciuto che ho ragione - prosegue il consigliere d'opposizione - obiettando però che è quasi impossibile avere personale della Municipale da mettere 24 ore ai monitor. Non sono d’accordo, avendo peraltro chiesto che il controllo sia fatto anche solo nelle ore notturne, perché si tratta di organizzare diversamente l’impiego del Corpo, oltretutto in fase di consistente rafforzamento. Il vicesindaco ha tuttavia rilanciato le telecamere intelligenti, annunciando che le nuove 50 da installare saranno di ultima generazione e che quelle vecchie, ovunque insediate (io ne ho contate almeno 119), saranno ammodernate il meglio possibile. Spesa di un milione di euro, obiettivo finale il 2021. Risolvere un problema spendendo molti soldi e chissà quando non qualifica nessuna impresa, tantomeno quando si spendono i soldi degli altri. Più qualificanti sono le soluzioni che utilizzano meglio le risorse disponibili, in primis umane. Per quanto tempo e per quanti sindaci i ladri brinderanno ancora champagne ad ogni nuovo anno?".