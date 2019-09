In arrivo al Moto club una nuova pista per il flat track

Sarà presto disponibile per gli appassionati di flat track una nuova pista ovale da allenamento che verrà realizzata nell’area di proprietà del Comune, in via Sant’Alberto, in gestione al Moto Club. La giunta ha infatti recentemente approvato il progetto presentato dall’associazione sportiva dilettantistica Moto Club che si occuperà in toto delle spese di realizzazione e gestione della pista.

Si tratterà di una pista in terra battuta e livellata di 63 metri per 127,21 da un lato e 119,70 per 63 nell’altro lato, messa in sicurezza da balle lungo il perimetro esterno e quello interno, così come da normative vigenti. La particolarità del flat track è quella di avere motociclette senza freno anteriore, dotate solo di freno posteriore (a livello amatoriale a due e a quattro tempi), per cui l’abilità del pilota è soprattutto quella di saper bilanciare il proprio peso sul mezzo in base al terreno e al tracciato che deve affrontare, in modo da equilibrare l’assetto. La pista sarà utilizzabile da tutti gli iscritti alla Federazione Motociclistica Italiana, una stima da parte dell’associazione Moto club è che possa essere utilizzata da una ventina di motociclisti a settimana, una volta pronta.