In arrivo dall'estero 400mila mascherine nelle farmacie e nelle parafarmacie

E' in arrivo una significativa fornitura di mascherine nei punti vendita serviti da Corofar. L'azienda, grazie a un contatto di carattere internazionale, è riuscita nelle ultime ore a superare un blocco delle forniture che ha colpito numerose aziende, operato in maniera particolare da Germania e Turchia.

"Fino ad ora ci è stato possibile consegnarne in numero limitato, appena sufficiente per gli operatori delle farmacie che seguiamo - conferma Pier Luigi Zuccari, presidente di Corofar - mentre da martedì siamo in grado di rifornire i vari presidi del territorio con numeri decisamente più importanti, assicurando i criteri di capillarità ed equità".

Entro una settimana, saranno oltre 400mila le mascherine monouso acquistabili nei punti vendita serviti da Corofar, e già da martedì pomeriggio saranno in consegna 300 mascherine a ciascuno dei banchi dei farmaci. Altre 300 verrano consegnate giovedì pomeriggio, mentre una ulteriore tranche, sempre di circa 300 pezzi a punto vendita, sarà in consegna nei primi giorni della prossima settimana.

"Una fornitura finalmente significativa - aggiunge Zuccari - anche perché su questo materiale stiamo assistendo ancora a diversi blocchi internazionali. Creare un varco non è stato semplice, ma abbiamo considerato da subito la fornitura di mascherine chirurgiche come una priorità. E ci siamo riusciti".

Le mascherine chirurgiche monouso potranno essere messe in vendita dalle farmacie a un prezzo consigliato di circa 2 euro. "Un prezzo sicuramente accettabile, anche se sappiamo essere ancora al di sopra dello standard in tempi normali. Incidono, e non poco, i costi dei trasporti speciali che abbiamo organizzato con tanta attenzione. E siamo sicuramente convinti - conclude il Presidente di Corofar - di aver realizzato una operazione necessaria, utile, e molto gradita, sia alle farmacie sia ai cittadini".