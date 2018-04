In arrivo il primo "Ravenna Water Blitz": cittadini scienziati per un giorno

In occasione della terza giornata mondiale della Citizen Science (Citizen Science Day), sabato 14 aprile, l’Osservatorio italiano Citizen Science - Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia, promuove l’evento Ravenna Water Blitz. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è in programma sabato 5 e domenica 6 maggio. Chiunque, cittadino di qualsiasi età, senza particolari livelli di preparazione scientifica, ma appassionato di dinamiche ambientali, potrà scendere in campo, e vivere un’esperienza da vero scienziato.



Durante il Water blitz, in particolare, i cittadini dovranno testare la ‘salute’ della qualità dell’acqua superficiale di fiumi, canali, stagni e zone umide del territorio. Attraverso uno speciale kit messo a loro disposizione, saranno impegnati a prelevare campioni di acqua dolce e rilevare la presenza di nitrati e fosfati.



I dati raccolti saranno registrati direttamente dagli stessi volontari e avranno uno spazio nella piattaforma mondiale FreshWater Watch di EarthWatch, database ‘opensource’ consultato da ricercatori e scienziati per le loro ricerche.



Per partecipare al Ravenna Water Blitz, è necessario iscriversi andando sul sito www.osservatoriocitizenscience.org entro sabato 28 aprile. Al momento dell’iscrizione i cittadini potranno scegliere dove misurare la qualità delle acque dolci nell’ambito di un elenco di circa quaranta siti individuati sul territorio del comune di Ravenna e del comune di Alfonsine.

Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza agli ambienti di acqua dolce, incentivandola a una collaborazione continuativa. In una prospettiva di continuità, infatti, i dati e le informazioni raccolte serviranno a individuare e distinguere gli ambienti di buona qualità da quelli degradati; consentiranno a chi gestisce il territorio di intervenire proteggendo i primi e riqualificando i secondi.



Il Water Blitz è una iniziativa dell’Osservatorio italiano Citizen Science, primo nodo italiano della sezione FreshWater Watch di EarthWatch, Ong internazionale che si occupa di Citizen Science a livello mondiale. L’evento Ravenna Water Blitz è promosso dal Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia (Cifla), in collaborazione con il Centro per l’Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ravenna (Ceas) e la piattaforma mondiale FreshWater Watch (FWW) di Earthwatch.