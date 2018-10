In arrivo tanti nuovi giochi per bambini nei parchi e nelle scuole materne

Ancora pochi giorni e i bimbi faentini avranno a disposizione nuovi giochi per il loro svago e divertimento. I lavori di installazione di altalene, scivoli, casette di legno e giochi a tema inizieranno - tempo permettendo - in settimana e riguarderanno diversi parchi, giardini e scuole del Comune.

Si tratta di un primo intervento del piano di rinnovamento e di riqualificazione annunciato dall'amministrazione comunale una volta completato il censimento delle attrezzature ludiche su tutto il territorio comunale svolto da una ditta specializzata, verifiche che portarono nei mesi scorsi alla rimozione - parziale o completa - di diversi giochi, in quanto logori e non più conformi alle norme di legge in tema di sicurezza. La fornitura e la posa in opera dei nuovi giochi a basso impatto ambientale, suddivisi per tipologia in base alle fasce d'età dei bimbi, saranno garantite dalle ditte Holzhof di Trento e Legnolandia di Udine che si sono aggiudicate i due appositi bandi per un importo complessivo di circa 93mila euro.

"Le attrezzature ludiche all'aperto sono essenziali per il benessere e la crescita dei nostri bimbi - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Claudia Zivieri - e rappresentano un investimento sul futuro. Siamo consapevoli dei disagi per scuole e famiglie dovuti alla forzata rimozione nei mesi scorsi di alcuni giochi, ma la certezza di far giocare i bambini in totale sicurezza nel rispetto delle più avanzate norme in materia è una priorità che non accetta compromessi. Dopo questo intervento ne seguiranno altri".

Saranno coinvolte dai lavori le scuole materne "Rodari" a Cosina, con il contributo e la collaborazione del comitato genitori, "Il Girasole" in via Calamelli, "Charlot" in via Riccione, "Stella Polare" e "Dente di Leone" in via Ravegnana e la scuola "Carchidio". Per quanto riguarda gli spazi verdi il Parco Mita in via Filanda Vecchia, il Parco della Commenda in corso Europa, l'area verde di Piazza Giani, il Parco Baden Powell di via Lacchini, il giardino di via Laghi, il parco di Piazza Dante, il parco Tassinari in via Cavour e il giardino Orti San Rocco in via Ravegnana. Nel forese l'area verde di Marzeno, il parco di Reda e il cosiddetto "Pratone" a Granarolo Faentino.