In auto con coltelli e mazze da baseball: raffica di denunce per i Carabinieri

Coltelli, bastoni e mazze da baseball. Nell’ambito dei servizi preventivi per la sicurezza dei cittadini, nel weekend scorso i Carabinieri della compagnia di Faenza hanno denunciato tre persone. I militari della stazione di Borgo Urbecco hanno sorpreso, in centro a Faenza, un 40enne residente in provincia di Reggio Calabria che si aggirava in zona a bordo della sua auto con fare sospetto. Dalla perquisizione personale e veicolare del mezzo nel quale viaggiava sono stati trovati due coltelli, uno a serramanico e uno a lama fissa, per il cui possesso l'uomo non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. I coltelli sono stati sequestrati e il 40enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Ravenna per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari del nucleo operativo e radiomobile poi, in via Ravegnana, hanno controllato un 32enne marocchino senza fissa dimora che girovagava in zona. Dalla perquisizione è stato rinvenuto un telefono cellulare di cui l'uomo non è riuscito a dimostrare di essere il prorpietario, pertanto il telefono è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

In corso Garibaldi, invece, i Carabinieri hanno fermato una Ford Focus sospetta con a bordo un 30enne albanese, domiciliato a Faenza. A seguito della perquisizione, all’interno del veicolo il giovane aveva occultato una mazza da baseball sotto il sedile lato guida e un bastone di legno della lunghezzza di 70 centrimetri, strumenti di cui non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione plausibile. I due strumenti sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di ravenna per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.