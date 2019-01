In auto un coltello e in casa la droga: automobilista denunciato

I Carabinieri di Brisighella nei giorni scorsi, durante un controllo sulle strade del territorio, hanno dato l'alt a un automobilista 54enne della cittadina dei tre colli. Al controllo incrociato con la banca dati è emerso che l'uomo era già noto alle forze di polizia: così è scattata una perquisizione nell'auto. I militari dell'Arma, poggiato sul tappetino del sedile posteriore, hanno trovato un coltello con lama della lunghezza di 11 centimetri. La perquisizione è stata estesa al domicilio dell'uomo, dove i Carabinieri hanno ritrovato una piccola quantità di marijuana. Per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e per la detenzione dello stupefacente.