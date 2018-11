In Bassa Romagna le scuole superiori incontrano gli studenti delle medie

Mercoledì 14 novembre alle 20.30 ultimo appuntamento con gli incontri formativi al “Sacro Cuore” di Lugo, rivolti agli studenti delle classi terze delle scuole medie del territorio della Bassa Romagna e ai loro genitori. All’auditorium dell’istituto lughese, in via Emaldi 82, è in programma il “Question time”, un momento di informazione e confronto nel quale le scuole superiori di Lugo avranno la possibilità di presentarsi e rispondere direttamente ai quesiti proposti dai ragazzi delle medie. Il calendario di appuntamenti al Sacro Cuore si chiude il 17 novembre con il Forum orientamento. L’iniziativa è organizzata dal Centro di formazione professionale “Sacro cuore”, con il contributo della Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese e il contributo e il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per ulteriori informazioni, contattare il Cfp Sacro cuore al numero 054522147, email sacrocuore@cfplugo.it.