"In Bassa Romagna vivi l'Europa": prorogato il termine per partecipare al contest e vincere un viaggio culturale a Bordeaux

Prorogato al 31 agosto il termine per partecipare al contest “In Bassa Romagna vivi l’Europa” per allargare la possibilità di vincere un viaggio culturale a Bordeaux anche ai ragazzi fino a 25 anni compiuti. Il viaggio sarà completamente spesato grazie ad un bando regionale finalizzato a favorire attività di scambio giovanili e visite culturali. Per partecipare al contest è sufficiente avere un profilo pubblico su Instagram e postare una foto originale di persone, paesaggi e situazioni che rimandino al rapporto tra la Bassa Romagna e l'Europa, usando l’hashtag #Bassaromagnamia entro il 31 agosto 2019.

Possono partecipare tutti i ragazzi residenti in uno dei Comuni della Bassa Romagna e che abbiano tra i 18 e i 25 anni compiuti con una foto originale che interpreti il tema dell’Europa e del legame o la visione che l’autore della foto ha di essa. Può essere una reinterpretazione di un luogo o di un dettaglio della proprio città o del proprio territorio oppure una costruzione fotografica originale, purché corredata da titolo e dall’hashtag #bassaromagnamia. A vincere saranno le foto selezionate da una giuria qualificata composta dai membri del social media team dell'Unione, tra quelle che avranno ricevuto più “cuoricini”, in rappresentanza dei 9 Comuni dell'Unione della Bassa Romagna.

I 9 vincitori/vincitrici (il primo/la prima residente in ognuno dei 9 Comuni dell'Unione) avranno la possibilità di partecipare in gruppo al viaggio nella cittadina francese, che si terrà a Ottobre 2019, con durata di 5 giorni, e che sarà organizzato dal Servizio Promozione Territoriale, Comunicazione e Progetti europei dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il contest e l’opportunità di vincere il viaggio sono possibili grazie al progetto "In Bassa Romagna vivi l'Europa!" che vede protagonista l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con le associazioni di gemellaggio e molte delle città gemelle di questo territorio in Europa che si è classificato al primo posto in Regione. Le foto postate secondo le regole del contest potranno essere condivise sul profilo Instagram @Bassaromagna. Per restare aggiornati e accedere al regolamento completo: www.labassaromagna.it, www.facebook.com/Unionebassaromagna, www.instagram.com/bassaromagna

Per informazioni: Ufficio Europa, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tel. 0545 38346 - 0545 38417 - europa@unione.labassaromagna.it