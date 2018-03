In calo donazioni e donatori di sangue, l'Avis lancia un appello a donare

L’A.V.I.S. Comunale di Cervia ha chiuso l’anno 2017 in “rosso”: le donazioni di sangue sono diminuite ( - 68 ), così come il numero di donatori (-11). Anche l’anno 2018 non è iniziato affatto bene (- 50 donazioni) ! Il Consiglio direttivo di questa associazione di volontariato rivolge quindi un sentito appello a tutti i cittadini cervesi affinchè questa pericolosa tendenza venga invertita. A tutti i donatori “idonei” al dono del sangue (che si trovano in “buona salute” e che hanno donato da almeno 3 mesi il sangue intero e/o donato il plasma da almeno 1 mese) ed iscritti alla sede di Cervia chiediamo di venire a donare e di ricordarsi di farlo anche durante i mesi estivi. L’estate (ormai alle porte) è per molti cervesi un periodo molto, molto impegnativo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le temperature salgono (la pressione scende) così come aumentano le ore dedicate al lavoro. Purtroppo però nel periodo estivo aumenta anche il bisogno di sangue (aumentano gli incidenti). Chiediamo quindi a tutti i donatori di fare un ulteriore sforzo, di venire a donare con regolarità ogni tre mesi non sospendendo il periodo estivo. A tutti coloro, che per i più svariati motivi, non sono donatori di sangue ( es. paura dell’ago) chiediamo di prendere seriamente in considerazione la possibilità di diventarlo. Donare sangue è semplice e indolore e permette di tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute attraverso esami periodici e gratuiti. Donare il proprio sangue è un gesto bello e gratificante, aiutateci ad aiutare chi soffre e a volte rischia la vita: diventate donatori di sangue!