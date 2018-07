"In Campo per la Legalità" in ricordo della strage di via D'Amelio

Si è svolto sabato scorso a Milano Marittima il primo torneo “In Campo per la Legalità”, in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio. Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, ha ringraziato tutti "coloro i quali hanno dato vita, si sono impegnati per questa validissima iniziativa in ricordo di mio padre, degli uomini della scorta e di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il lavoro, lavoro in cui credevano. Ricordare, in modo sano e costruttivo, come di fatto sta avvenendo con questa iniziativa, vuol dire riappropriarsi delle testimonianze di vita di questi Uomini, affinché diventino memoria pubblica, patrimonio di un popolo.”

Dopo le parole di Fiammetta Borsellino è partito un lungo e forte applauso dei giocatori delle squadre in campo e di tutti gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio “Germano Todoli” di Milano Marittima. In campo la Nazionale Italiana Magistrati e la squadra del Ravenna Festival. L’evento si è poi concluso con una cena di gala tenutasi all’Hotel Rouge International di Milano Marittima che, per l’occasione, ha ospitato magistrati di ogni parte d’Italia, esponenti del governo nazionale, politici, autorità militari e civili, forze dell’ordine, personaggi dello sport ed i rappresentanti dell’amministrazione locale del Comune di Cervia, che si sono uniti tutti in una serata a sostegno della legalità. In ricordo dell’evento, la famiglia Benzi ha omaggiato a sorpresa gli illustri ospiti, con una pergamena riportante la frase di Fiammetta Borsellino affinché il ricordo di un evento sia anche stimolo di educazione alla Legalità da tramandare soprattutto ai giovani.

Commenta Cristina Mazzavilani Muti: "La voce di Fiammetta diceva con dolcezza parole terribili: grazie per questa giornata che avete voluto dedicare a quegli uomini che hanno dato la loro vita per una vocazione alla legalità in cui credevano, affinché diventino memoria pubblica, patrimonio di un popolo. La squadra di calcio nazionale dei magistrati e quella del Ravenna festival erano in campo per il primo torneo in memoria delle vittime della strage di via d Amelia. Erano "in campo per la legalità". Dritti in piedi su un campo di calcio di fronte a quelle parole , ne sono certa, ognuno di noi ha provato in senso di sgomento di impotenza. Ma ancora le parole della figlia di Paolo uscivano a dare senso significativo al nostro gesto: avete voluto ricordare i nostri Uomini, in modo sano costruttivo. Grazie Fiammetta di aver dato un senso al nostro correre in amicizia e sentimento emozionati di poterlo fare per una causa giusta. Non importa chi ha fatto goals!!! Questa volta ha vinto la consapevolezza che un paese senza legalità non ha un popolo degno di essere chiamato tale. Una giornata indimenticabile da ripetere e moltiplicare".

"La Nazionale Italiana Magistrati non poteva mancare a questo appuntamento dedicato al ricordo delle vittime della strage di via D’Amelio - ha dichiarato Piero Calabrò, presidente della Nazionale Italiana Magistrati -. Paolo Borsellino, insieme a Giovanni Falcone, ha rappresentato e rappresenta un simbolo di rispetto della legalità e delle regole, tuttora di estrema attualità per il nostro Paese. Milano Marittima ha dimostrato di saper cogliere questo messaggio, in un momento nel quale, purtroppo, da altri vengono diffusi messaggi di segno opposto. La memoria è fondamentale per costruire il futuro: grazie alla vostra bellissima comunità per averci aiutati a rammentarlo. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per la riuscita dell’evento, in primis la famiglia Benzi, coagulando in città l’interesse e la presenza di cittadini e autorità".