In casa nascondevano un "deposito" di droga di ogni genere: tre coinquilini in carcere

Ennesimo colpo inferto dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna alla traffico di sostanze stupefacenti: salgono a 31 le persone arrestate in flagranza dall’inizio dell’anno. Gli ultimi a cadere nelle rete dei Carabinieri sono stati una coppia e un loro amico che avevano trasformato la propria dimora in un piccolo deposito di stupefacente.

Il tutto è iniziato quando i militari hanno notato un 39enne tunisino, "vecchia conoscenza" noto per reati in materia di stupefacenti, aggirarsi per il centro di Ravenna. I militari hanno quindi effettuato un prolungato servizio di osservazione in prossimità dell’appartamento che il tunisino condivideva con una coppia nel centro città: un 25enne connazionale e una 19enne bosniaca.

I Carabinieri hanno osservato a lungo un via vai sospetto: a qualsiasi ora persone entravano e uscivano velocemente da quella casa anche più volte durante lo stesso giorno. Nel pomeriggio di lunedì gli investigatori, dopo aver "beccato" il 39enne in giro per il centro con 60 grammi di eroina, hanno deciso di irrompere nell’abitazione scoprendo che la coppia deteneva occultati in vari punti dell’appartamento altri 100 grammi di eroina pura, 17 dosi di cocaina e un paio di hashish, nonché un kit per frazionare e confezionare stupefacente e il denaro ritenuto frutto dell’attività di spaccio. Accertati i fatti, la coppia e l’amico sono stati tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti in carcere in attesa di giudizio.