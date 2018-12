In centro con il 'Jingle bus' per fare shopping natalizio senza pensare al parcheggio

Sabato 22 dicembre sarà più facile raggiungere il centro della città per fare gli ultimi acquisti o godere dell'atmosfera natalizia. Sarà infatti possibile lasciare l’auto al parcheggio scambiatore del Cinema City, ritirare la cosiddetta "tessera del puzzle" e salire sul 'Jingle bus', il servizio di navetta gratuito che partirà dal parcheggio ogni 10 minuti, dalle 10 alle 20. Prima di arrivare in centro effettuerà solo una fermata al parcheggio di piazza Vacchi. Una volta in piazza Giuseppe Garibaldi ci si potrà recare al desk allestito dal Comune dove si potranno conoscere tutte le novità sul Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums), comporre il mosaico della mobilità sostenibile e ottenere un coupon offerto dai commercianti del centro storico.

“E’ questa – afferma l’assessore alla mobilità Roberto Fagnani - una delle tante iniziative, di cui siamo particolarmente orgogliosi, previste nell’ambito del Pums per incoraggiare le buone pratiche legate agli spostamenti e alla mobilità sostenibile, consentendo ai cittadini di migliorare la qualità della vita propria, di tutti e dell’intera città”. L’evento, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa - lavoro e dal progetto Interreg Europe Innovasump per quanto riguarda la promozione delle azioni riguardanti i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, è promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con le associazioni di categoria (Confartigianato della provincia di Ravenna, Confesercenti Ravenna, Cna Ravenna e Confcommercio-Imprese per l’Italia).

Cos'è il Pums?

Il Pums è un piano strategico alto, a valenza decennale, che delinea le strategie, da tradurre gradualmente in azioni, necessarie a rispettare anche il dettato del Piano Aria Integrato Regionale. Il Piano è idealmente suddiviso in undici grandi temi: la pedonalità, la sicurezza, la mobilità elettrica, la mobilità turistica, le merci urbane, l’accessibilità per le persone diversamente abili (già approvato il Piano dell’Accessibilità Urbana - PAU), la ciclabilità, il trasporto pubblico di linea, la moderazione del traffico, la sosta e le nuove infrastrutture.

Sono previsti investimenti per circa 50 milioni di euro, da ripartirsi su dieci anni: per circa il 35% verranno impiegati in interventi infrastrutturali, per circa il 25% in interventi di ciclabilità, per circa il 10% in interventi relativi alla sosta e alla sicurezza stradale e a seguire per altre azioni.