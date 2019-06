In corso la revisione dei numeri civici a Villanova di Bagnacavallo

Sono iniziate le operazioni di posa in opera di numeri civici in diversi immobili a Villanova di Bagnacavallo. Si tratta del completamento della revisione della numerazione civica avviata nel 2017 in zone del territorio comunale dove erano stati riscontrati problemi relativi a civici mancanti o non correttamente apposti. Il personale della ditta incaricata, Unisel Srl, che ha già effettuato una prima rilevazione nei giorni scorsi, inizierà ad apporre le targhette nelle abitazioni interessate, in particolare quelle in cui il numero era diventato illeggibile, che ne erano sprovviste o che presentavano un numero non conforme alla normativa in materia di toponomastica. I proprietari e i residenti sono già stati avvisati dell’operazione. Le strade interessate sono le traverse Benelli, Borghesi, Errani, Foschini, Giardini, Marangoni, Morelli, Zannoni e via Venti Settembre.