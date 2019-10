In Duomo l'arcivescovo Ghizzoni ordina diacono permanente Andrea Romagnoli

Un weekend di celebrazioni quello che sta per iniziare per la Diocesi di Ravenna-Cervia. Sabato 12 ottobre in Cattedrale, alle 20.30, Andrea Romagnoli, 46enne originario della parrocchia di Portomaggiore, sarà ordinato diacono permanente dall’arcivescovo di Ravenna monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Con il sacramento del diaconato permanente, Romagnoli si metterà a servizio dell’intera comunità diocesana nel servizio liturgico, nell’annuncio del Vangelo e soprattutto nella pastorale della carità. Il diaconato, per le persone celibi, può essere permanente oppure l’ultima tappa del percorso di preparazione al sacerdozio.

L’intera Diocesi accompagnerà Andrea Romagnoli nell’ultimo tratto del suo cammino verso il diaconato con la preghiera e due iniziative. La Pastorale giovanile e vocazionale propone, da venerdì pomeriggio alle 15, un weekend di servizio in seminario. S’intitola “Dire, fare, diaconare…”: un tempo di convivenza pensato per giovani fino ai trent’anni nel quale sono in programma alcuni momenti di preghiera, una raccolta viveri per le vie della città a favore della Caritas diocesana, la partecipazione alla veglia missionaria e all’ordinazione di Andrea il sabato.

Venerdì sera, infatti, è in programma per tutti i fedeli la Veglia missionaria, alle 20.45 in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni. La Veglia sarà caratterizzata dalle testimonianze di un sacerdote della Diocesi di Rimini che ha passato i primi anni del suo ministero pastorale nelle Ande peruviane e da un’altra testimonianza dello stesso Andrea Romagnoli (che racconterà la sua missione qui). Si tratta della prima iniziativa a livello diocesano del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco per la Chiesa universale.