In fiamme il furgone che trasporta bombole di gpl, i vigili del fuoco evitano l'esplosione

Nella tarda mattinata di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Erbosa dove, improvvisamente, un furgoncino che trasportava bombole di gpl ha preso fuoco. L'allarme è scattato verso mezzogiorno quando, da Ravenna, è partita una squadra dei vigili del fuoco con al seguito l'autobotte. Il rapido intervento del personale del 115 ha evitato che le fiamme si propagassero fino ad arrivare alle bombole che avrebbero potuto scoppiare. Il furgone, tuttavia, è andato completamente distrutto. A causare l'incendio, con tutta probabilità un inconveniente tecnico del mezzo. Sul posto, per gli accertamenti di rito e regolare il traffico durante l'intervento dei vigili del fuoco, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale