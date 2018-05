In funzione il ponte mobile a Cervia: gli orari d'apertura

Da circa 20 giorni il ponte mobile di Cervia si alza due volte al giorno al mattino e al pomeriggio per permettere l'accesso alle imbarcazioni nel canale fino ai Magazzini del sale. La gestione, a seguito di procedura di gara, è stata affidata ad AdriaBoat e Servimar. Dal 15 giugno al 15 settembre gli orari di apertura sono quattro volte al giorno: 8.30 - 11.00 - 14.30 - 19.30, mentre in basa stagione due volte: 8.30 - 17.00. Ogni volta il tempo di apertura del ponte è di circa 10 minuti. Prima dell’estate uscirà il bando per la valorizzazione e gestione del porto turistico di Cervia-Milano Marittima, che in una visione lunga nel tempo andrà a ricucire tutti gli elementi per una rigenerazione urbana.

"L’utilizzo complessivo del porto canale fino al Ponte Cavour rientra nella politica di valorizzazione dell’intero comparto che dal porto turistico prosegue nel Borgo marina e si inoltra nel cuore della città - spiega il sindaco Luca Coffari - Un collegamento fra mare e centro storico che è volto a creare un percorso per unire le anime della cultura marinara e di quella salinara, offrendo un’immagine unica e identitaria della nostra Cervia":