In marcia per la pace: "La Buona politica è al servizio della Pace"

Il 31 dicembre è in programma la 52esima edizione della Marcia per la pace, il cui tema è “La Buona politica è al servizio della Pace”. L’appuntamento è promosso dall’Archidiocesi di Ravenna-Cervia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di diverse realtà, che invitano tutta la cittadinanza a partecipare. Avvio e prima tappa della Marcia sarà piazza del Popolo, con ritrovo alle 15; il corteo si muoverà poi per le strade del centro e si concluderà presso la casa circondariale di via Port’Aurea. L’evento sarà presieduto dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e dall’assessore Massimo Cameliani.