In migliaia tra profumi e sfrigolii al Mercato dei sapori d'Europa

Si è conclusa la 16esima edizione del Mercato dei Sapori d’Europa di Cervia con una affluenza favorita anche dal sole e dalle temperature gradevoli che hanno accompagnato le tre giornate. La manifestazione, che si è svolta in piazza Andrea Costa dal 13 al 15 settembre, ha conosciuto un costante afflusso di pubblico in tutte e tre le giornate con un aumento durante le ore serali. Erano presenti oltre 150 espositori provenienti da 25 paesi del continente, fra i quali una significativa rappresentanza delle regioni italiane.

L’organizzazione è stata quella dei grandi eventi, garantita da Fiva, la Federazione Nazionale dei Venditori Ambulanti, e da Confcommercio Ascom Cervia che hanno integrato lo svolgimento del mercato con eventi di animazione: in piazza Garibaldi la mostra di pittura in collaborazione con l’Associazione Menocchio e la mostra di antiquariato “Curiosando” In piazza Garibaldi è stata allestita una mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio. Ai Magazzini del Sale si è potuta ammirare l’esposizione di illustrazioni “Correva l’anno 1926” di A. Beltrame e la mostra di pittura di Pietro Bartolini. Infine, Nella sala Rubicone l’allestimento di due mostre curate da “Circolo Fotografico Cervese” e dal “Gruppo fotografico cervese” entrambe realizzate in collaborazione con il gruppo Sei di Cervia se.

I visitatori si sono riversati a migliaia in Piazza Andrea Costa per soddisfare la propria curiosità tra colori, profumi, sfrigolii, musiche, slogan, richiami. Le diverse generazioni - bambini, giovani adulti, anziani - si sono ritrovate lungo le corsie delimitate dalle bancarelle con la stessa serena atmosfera con cui ci si siede insieme al tavolo di famiglia nei giorni di festa. I più hanno assaggiato la cucina delle diverse nazioni e hanno acquistato i prodotti tipici enogastronomici. Molto frequentati anche gli stand delle produzioni artigianali sia tessili, sia di manifatture tipiche e artistiche di vario genere.