In migliaia tra profumi e sfrigolii per il Mercato dei sapori d'Europa

Si è conclusa la 15esima edizione del Mercato dei Sapori d’Europa di Cervia, con grande successo di pubblico che ha riconfermato l’evento come uno degli appuntamenti cervesi di maggior successo e riscontro in termini di presenze. La manifestazione, che si è svolta in piazza Andrea Costa dal 14 al 16 settembre, ha avuto un costante afflusso di pubblico in tutte e tre le giornate con un aumento durante le ore serali. Erano presenti oltre 150 espositori provenienti da 25 paesi del continente, fra i quali una significativa rappresentanza delle regioni italiane. L’organizzazione è stata quella dei grandi eventi, garantita da Fiva, la Federazione Nazionale dei Venditori Ambulanti, e da Confcommercio Ascom Cervia che hanno integrato lo svolgimento del mercato con eventi di animazione: in piazza Garibaldi la mostra di pittura in collaborazione con l’Associazione Menocchio e la mostra di antiquariato “Curiosando”.

Ai Magazzini del Sale è stata allestita l’esposizione del pittore cesenate Piero Bartolini e la sua mostra di Pittura Romagnola a cura dell’Associazione Menocchio. Spazio anche alla solidarietà assieme a “Cervia in foto”, “Circolo Fotografico Cervese” e il “Gruppo Fotografico Cervese” che, grazie alle loro vendita guidata delle loro produzioni fotografiche, hanno contribuito alla raccolta fondi da destinare a “Sei di Cervia se” e alla Cooperativa “Lo Stelo” per progetti benefici. I visitatori si sono riversati a migliaia in Piazza Andrea Costa per soddisfare la propria curiosità tra colori, profumi, sfrigolii, musiche, slogan, richiami, il variegato popolo dei visitatori ha trovato un'occasione di socialità autentica. Le diverse generazioni – bambini, giovani, adulti e anziani - si sono ritrovate lungo le corsie delimitate dalle bancarelle con la stessa serena atmosfera con cui ci si siede insieme al tavolo di famiglia nei giorni di festa. I più hanno assaggiato la cucina delle diverse nazioni e hanno acquistato i prodotti tipici enogastronomici. Molto frequentati anche gli stand delle produzioni artigianali sia tessili, sia di manifatture tipiche e artistiche di vario genere. Fiva Confcommercio e Confcommercio Cervia sono già all’opera per programmare la prossima edizione 2019 ed è loro intenzione confermare, accanto alla componente enogastronomica, anche le componenti solidale e culturale.