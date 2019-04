In piazza arrivano le giostre del Luna Park

Nella mattinata di mercoledì 1 maggio il mercato di Lugo avrà luogo regolarmente. A seguire, subito dopo la pulizia mercato, arriveranno poi gli automezzi con le giostre del tradizionale Luna Park di piazza Garibaldi che inizieranno a posizionarsi. Le giostre saranno aperte tutti i giorni da venerdì 3 a lunedì 13 maggio. Nelle giornate di venerdì 3 e giovedì 9 maggio si potranno ottenere biglietti omaggio e con la formula “prendi 2 paghi 1”, in occasione delle Feste dello studente.

Questi i divieti che saranno in vigore per tutta la durata della permanenza delle giostre: dalle 14.30 del 1 maggio alle 5 del 15 maggio divieto di circolazione e di sosta in piazza Garibaldi (parcheggio delimitato), largo del Tricolore e piazza Primo Maggio; dalle 13 dell’11 maggio alle 24 del 12 maggio divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i commercianti autorizzati) e divieto di circolazione (eccetto i veicoli dei residenti in via Mariotti diretti alle proprie abitazioni) in piazza Garibaldi (tratto viabile) e piazza Primo Maggio (tutta); divieto di circolazione in vicolo Foro Boario. Mercoledì 8 e 15 maggio dalle 5 alle 15 in via Foro Boario divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra via Mentana e via Brignani per consentire il trasferimento degli ambulanti del mercato settimanale; divieto di circolazione e di sosta in piazza XIII giugno (tratto compreso nella prima fila di stalli e seconda fila di doppi stalli di sosta lato sud, lato palazzo dei diamanti).