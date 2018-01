In piazzetta dell'Esarcato con la droga: denunciato minorenne

La Polizia municipale ha denunciato all’Autorità giudiziaria minorile un diciassettenne che, durante i controlli, è risultato in possesso di 11 grammi di marijuana, secondo gli investigatori non destinati a uso esclusivamente personale. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica quando gli agenti, durante la consueta attività di presidio delle aree di particolare importanza storico-culturale e artistica, hanno notato quattro giovani seduti sui gradini della piazzetta dell’Esarcato: tra questi il minorenne, già incorso in precedenti episodi di assunzione di sostanze stupefacenti. Il minorenne è stato quindi affidato a un familiare.