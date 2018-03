In Pineta i rimasugli delle trinciature prendono fuoco: intervengono i pompieri

Mercoledì pomeriggio, verso le 18, i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno ricevuto una chiamata da una persona che segnalava la presenza di un mucchio di rimasugli di trinciatura di alberi da cui proveniva del fumo, in via della Fontana nella pineta a Punta Marina. Giunti sul posto, i pompieri si sono trovati davanti una catasta di diversi metri cubi di legna: coadiuvati dai Carabinieri forestali hanno vigilato la catasta in attesa dell'arrivo di una gru dell'azienda che sta svolgendo i lavori per iniziare la movimentazione e il raffreddamento tramite acqua, per il quale è stato richiesto anche l'intervento della botte da Ravenna.