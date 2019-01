In programma convegno di studi su Marino Pascoli

“Per amor del vero, la breve storia di Marino Pascoli” è il tema del convegno che si terrà venerdì 4 gennaio, alle 15,30, nella sala Ettore Zannoni in piazza della Repubblica a Mezzano. Durante il pomeriggio di studi, memoria e racconto, che ha il patrocinio del Comune di Ravenna, interverranno Gianfranco Tondini, Alessandro Luparini e Cesare Albertano, con il coordinamento di Saturno Carnoli e il saluto del vicesindaco Eugenio Fusignani. Marino Pascoli morì a 24 anni il 4 gennaio del 1948 sulla strada di casa da Mezzano ad Ammonite. Fu colpito a morte da due sicari che non furono mai identificati. “Quella storia così particolare – spiega Fusignani – ritengo vada ricordata per comprendere meglio il contesto del dopoguerra nel quale si inserisce e valorizzare l’impegno coraggioso di Pascoli contro gli autoritarismi”.