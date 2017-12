In Rocca spunta una bandiera italiana "ingabbiata", Forza Nuova: "Presto le nostre sbarre cadranno"

Mercoledì sera, come in altre città italiane, i militanti di Forza Nuova Ravenna e Faenza sono entrati in azione esponendo - fuori dalla Rocca Brancaleone a Ravenna e in piazza del Popolo a Faenza - un tricolore imprigionato all’interno di una simbolica gabbia, "emblematica dell'attacco internazionalista contro i movimenti patriottici e in particolar modo contro le attività di Forza Nuova - commenta Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento di estrema destra - Il sistema, nelle sue chiare intenzioni antinazionali, tenta di reagire con leggi 'orwelliane' come la legge Fiano. È in questo quadro che dobbiamo comprendere i motivi della carcerazione dei militanti che a Roma hanno difeso le famiglie italiane dagli sfratti di Virginia Raggi. Giuliano Castellino da tre giorni è in sciopero della fame per urlare con forza contro il silenzio sulla carcerazione dei patrioti e sulle battaglie intraprese dal movimento nei quartieri romani. A fronte di questo, è chiaro che sia l'Italia ad essere attaccata, massacrata e umiliata da una classe politica venduta a Bruxelles. Per cui, questa forte reazione repressiva antifascista punta ad abbattere l'ultimo baluardo in difesa della nazione: Forza Nuova. Non ci riusciranno, presto le sbarre che tengono imprigionati i patrioti forzanovisti cadranno, lasciando di nuovo l'Italia libera di combattere per il proprio futuro".