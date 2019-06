In scadenza il pagamento di Imu, Tari e tassa di soggiorno

Sabato 15 giugno, in prossimità della scadenza del pagamento dell’acconto Imu e Tasi e dell’Imposta di Soggiorno, sarà svolta un'apertura straordinaria del Servizio Tributi di Cervia dalle 8.00 alle 12.00 per garantire l'assistenza e le informazioni necessarie ai contribuenti, al fine di un corretto adempimento. Si potrà accedere agli uffici passando dalla porta posta sul retro del chiosco della piadina situato in Piazza Pisacane.