In streaming gli spettacoli per ragazzi di Accademia Perduta/Romagna Teatri

“Torneremo ad applaudire”: è questo lo slogan che campeggia nell’homepage del sito di Accademia Perduta/Romagna Teatri, centro di produzione che, tra le altre, gestisce la stagione teatrale al Teatro Walter Chiari di Cervia. In questo periodo di chiusura dei teatri, dovuto all’emergenza Covid 19, Accademia Perduta/Romagna Teatri non si ferma e ha pensato di condividere con le amministrazioni comunali i video integrali dei suoi spettacoli per ragazzi, per offrire un’occasione di intrattenimento ai bambini e alle famiglie in questo periodo in cui si è costretti a rimanere in casa.

"In questo periodo di chiusura dei teatri, Accademia Perduta/Romagna Teatri, che ringraziamo, offre questa bella opportunità di vedere alcuni spettacolo per ragazzi in streaming - spiega l’assessore alla cultura Michele Fiumi - A causa dell’emergenza dovuta al Covid 19, i bambini sono stati e sono una delle categorie maggiormente penalizzate e riteniamo che seguire in streaming gli spettacoli fatti a misura per loro possa diventare un’occasione per tante famiglie di trascorrere il tempo insieme e allo stesso tempo di educare e promuovere tra i ragazzi l’importanza del teatro come strumento di formazione umana, nello sviluppo della creatività e della crescita personale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli spettacoli online a disposizione

Pollicino https://vimeo.com/366720626

Il gatto con gli stivali https://vimeo.com/263168352

Jack e il fagiolo magico https://vimeo.com/411334511

Sotto la neve https://vimeo.com/344080089

Un topo… due topi… tre topi… Un treno per Hamelin https://vimeo.com/262384104

Il bosco delle storie https://vimeo.com/413978837

La cicala e la formica https://vimeo.com/414223528

L’acciarino magico https://vimeo.com/341555514

Nico cerca un amico https://vimeo.com/207473076

Hansel e Gretel https://vimeo.com/413503685

Il sogno di Tartaruga https://vimeo.com/411442665

Zuppa di sasso https://vimeo.com/336574568