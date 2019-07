In tanti alla prima Messa del nuovo Vescovo Monsignor Giovanni Mosciatti

Tanti cittadini hanno partecipato domenica alla Messa presieduta da monsignor Giovanni Mosciatti, nuovo vescovo della Diocesi di Imola, nella chiesa della Collegiata di Lugo. Alla celebrazione era presente anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, oltre ai rappresentati delle Amministrazioni comunali della Bassa Romagna che fanno parte della Diocesi e alle autorità militari.

“Accogliamo monsignor Giovanni Mosciatti con entusiasmo e felicità, certi che i valori della nostra comunità potranno essere espressione e punto di condivisione per l’avvio di un nuovo percorso insieme – spiega Ranalli - Lugo da sempre guarda alla Diocesi come punto di riferimento pastorale e da oggi si affida a monsignor Mosciatti, come guida della nostra comunità. Siamo certi che saprà condurci e starci accanto nel migliore dei modi”. La città ha così accolto il nuovo vescovo della Diocesi, ordinato a Imola sabato 13 luglio. Dopo la messa, si è svolto un momento di festa per tutti i fedeli in piazza Trisi, accanto alla chiesa del Carmine e di fronte all’Oratorio di Sant’Onofrio.