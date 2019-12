In tanti fanno una spesa per aiutare i poveri con la 'Colletta Alimentare'

Sabato 30 novembre, presso il supermercato Eurospar di via Canalazzo, la Round Table 11 di Ravenna, associazione che favorisce l’amicizia e l’incontro tra giovani professionisti, ha partecipato in modo attivo alla 23esima giornata della colletta alimentare. La Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno la giornata della colletta alimentare, diventata un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare, attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è povero. Ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Anche quest’anno la generosità dei cittadini ravennati ha permesso di raggiungere ottimi risultati.