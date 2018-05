In "trasferta" dal mare alla città per spacciare droga: pusher in manette

Cambia la città, ma non il "vizio". Nella serata di lunedì i carabinieri della compagnia di Ravenna hanno arrestato per spaccio un cittadino tunisino. Tutto è iniziato quando i militari della stazione di Lido Adriano hanno notato il 38enne, una "vecchia conoscenza" noto per reati in materia di stupefacenti, aggirarsi per il centro di Ravenna: l’uomo, secondo le forze dell'ordine, si era da poco trasferito in città per sfuggire ai quotidiani controlli a cui i Carabinieri di Lido Adriano lo sottoponevano e che gli impedivano di fatto di esercitare la sua illecita attività.

Ai militari di Lido Adriano questo trasferimento non è però passato inosservato: così hanno organizzato un’attività di monitoraggio nel quartiere Borgo San Biagio, dove l’uomo era stato visto aggirarsi e dove sono intervenuti quando hanno notato uno scambio tra lo straniero e un ferrarese di una dose e mezzo di cocaina. Lo stupefacente e il denaro sono stati poi recuperati. Accertati i fatti, l’assuntore è stato segnalato alla competente Autorità di governo, mentre il pusher è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente. All'arrestato, condotto a giudizio martedì mattina, dopo la convalida e la richiesta dei termini a difesa è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna con permanenza notturna presso l’abitazione, in attesa della nuova udienza.