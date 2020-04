In tv va in onda una puntata di "Linea Verde" girata a Ravenna

A causa dell’emergenza Coronavirus Linea Verde, storica trasmissione di Rai Uno, sospende momentaneamente il suo itinerario nelle parti più belle d’Italia. Anche in questa momento, in cui ci viene chiesto di rimanera a casa, Linea verde però non si ferma e non smette di regalare al suo pubblico momenti di evasione, immagini e racconti dei posti più caratteristici e le storie della produttività agricola e dell’artigianato del nostro paese.

La produzione continua, riproponendo quello che finora è stato già raccontato da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone. Dalla Toscana, all’Umbria, passando per le grandi isole. Dalla Costiera Amalfitana all’Abruzzo e al Friuli sarà un grande viaggio, con una rilettura originale delle bellezze, delle tecniche e dei sapori, dalla coltura alla trasformazione in cibo delle materie prime. La puntata in onda giovedì 23 aprile alle 12.20 si snoderà tra il territorio di Ravenna e quello del Brenta.