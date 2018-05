In un disegno degli alunni l’impegno della Guardia costiera verso i migranti

“Durante una recente visita all’Istituto Mameli di Marina di Ravenna – racconta il sindaco Michele de Pascale – ho avuto modo di apprezzare un bellissimo disegno realizzato dai bambini e dalle bambine, che raffigura gli uomini della Capitaneria di porto intenti nel salvataggio di migranti in mezzo al mare Mediterraneo, risultato di un importante percorso fatto dagli studenti e dalle studentesse insieme ai loro insegnanti”. E mercoledì mattina alla stessa scuola primaria Mameli dell'istituto comprensivo del mare si è svolta la particolare cerimonia Guardia Costiera Junior, durante la quale il disegno è stato donato dagli alunni e le alunne alla Capitaneria di porto di Ravenna.

“Ciò che hanno realizzato i bambini – continua il sindaco – mi ha portato a pensare di organizzare un incontro nel quale questo stupendo lavoro potesse essere donato dalla scuola al comandante Ruberto e a tutti gli uomini e le donne della Capitaneria di porto di Ravenna, come ringraziamento del nostro territorio per quello che fanno per la nostra città, custodendone la risorsa più preziosa, il mare, ma anche come gesto di riconoscenza per ciò che fanno per l’intero genere umano. Probabilmente se il giudizio delle future generazioni su questo periodo storico e sul nostro comportamento rispetto al genocidio che è avvenuto in questi anni nel mare Mediterraneo sarà lievemente meno severo, sarà proprio grazie all’opera che gli uomini e le donne della Capitaneria di porto hanno fatto nel nostro mare salvando migliaia di vite umane”.

Quella di mercoledì è stata una giornata di approfondimento sull'operato della Guardia costiera, dalla tutela dell'ambiente alla salvaguardia delle spiagge fino al fondamentale lavoro di salvataggio in mare, organizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna, l'istituzione scolastica e con l'impegno della Direzione marittima di Ravenna e del comandante capitano di vascello Pietro Ruberto. Il disegno non nasce dal caso, ma è frutto di un lavoro intenso e toccante voluto dalle insegnanti della classe 2A, dopo aver capito che i bambini erano stati colpiti profondamente dalle immagini del ritrovamento in spiaggia di un piccolo migrante siriano.

Hanno partecipato alla cerimonia tra gli altri il comandante della Capitaneria di porto e capitano di vascello Pietro Ruberto, il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani, l’assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali, rappresentanti del Consiglio territoriale del mare e del Comitato cittadino. Dopo la proiezione di alcuni video sull'operato della Guardia costiera sono stati premiati tutti i bambini e le loro insegnanti, con un attestato personale, un tesserino personale di Guardia costiera Junior e lo scambio di alcuni omaggi. Il vicesindaco Fusignani e il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti hanno consegnato il disegno alla Capitaneria di porto. Il comandante capitano di vascello Pietro Ruberto ha osservato come questi bambini di terza elementare hanno chiaro il principio fondamentale della solidarietà e della tutela del diritto alla vita. Il vicesindaco ha sottolineato che i ragazzi, con il loro disegno, hanno colto perfettamente il senso delle parole comunità, Stato e stare insieme, perché le persone non hanno confini. L'assessora Bakkali regalando alla scuola due libri sul mare, "Atlante delle isole del Mediterraneo" e "Inventario illustrato del mare" ha ringraziato i bambini per l'impegno, la sensibilità e il grande esempio di solidarietà dimostrato. Il dirigente Frassineti ha rimarcato come la scuola attraverso la trasmissione dei saperi educhi ad affrontare le paure, le ansie del presente-futuro attraverso lo strumento sicuro e rassicurante della conoscenza.