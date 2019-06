In uscita il brano d'esordio della cantante ravennate Giada Tripaldi

Giada ha la passione per il canto fin dall’età di 5 anni, passione coltivata con grande motivazione nella sua Romagna grazie anche al sostegno della famiglia che da sempre la segue fra lezioni, prove, casting e spettacoli dal vivo. Cantante emergente da tenere d’occhio fra i giovani, Giada Tripaldi ha già all’attivo numerose partecipazioni a festival e concorsi nazionali in cui si è aggiudicata ottimi risultati: vincitrice assoluta della categoria cover del concorso “Music Gallery” svoltosi ad Ancona alla presenza dei giurati Mogol e Peppe Vessicchio, vincitrice assoluta della categoria cover del concorso nazionale “Music & Joung”, ottenendo l’esibizione sul grande palco del Capodanno di Ferrara. Finalista al concorso nazionale “Una voce per l’Europa”. Vincitrice assoluta del Contest Pop Nazionale, ideato e diretto dal maestro Angelo Valsiglio e da Manon,“Giulietta Loves Romeo” edizione 2019 con il brano inedito ‘Lontano da Me’. Una canzone a tema amore, come richiedeva il regolamento del contest, firmata dall’artista siciliano Max Dedo, che esalta la vocalità di Giada. E ‘Lontano da me’ è stato scelto come brano per l’esordio di Giada, che ha da poco concluso le riprese del video ufficiale. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 29 giugno e il videoclip verrà svelato in esclusiva sabato 29 alle 18,30 e domenica 30 giugno alle 18,10 sul canale RaiGulp.