In vacanza a Cervia da 51 anni: turisti "fedelissimi" premiati dal Sindaco

Il sindaco Luca Coffari ha ricevuto Rolf Fischer di Weinstadt-Stoccarda, che da 51 anni viene in vacanza a Cervia con tutta la famiglia. Alla cerimonia erano presenti anche le figlie Cornelia e Sabine e la nipote Carmen. La famiglia Fischer venne casualmente in vacanza a Milano Marittima e da allora ha continuato a scegliere la località, tornando più volte all’anno. Una delle figlie quando si è sposata ha scelto come luogo in cui celebrare le nozze proprio la città balneare. I signori Fischer nel tempo hanno imparato a conoscere ed apprezzare non solo Cervia, ma tante località della Romagna. Il sindaco Luca Coffari li ha ringraziati per la loro fedeltà: "I signori Fischer non sono solo nostri turisti affezionati, ma sono come veri e propri cittadini di Cervia. A loro va tutta la nostra simpatia e gratitudine per l’amore che provano per la nostra città, divenuta ormai anche la loro".